«Травоядные девушки» в Японии: всё больше незамужних и не вступавших в отношения женщин старше 30 лет

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О «травоядных юношах» говорят уже почти 10 лет, однако исследование Токийского университета показывает переход к «травоядности» и у женщин, особенно в возрасте 30-39 лет.

«Плотоядными» в Японии называют людей, активными в поисках любви, а тех, кто склонен избегать отношений, соответственно зовут «травоядными».

Не состоящая в отношениях девушка 19 лет говорит, что к отношениям не стремится, сама предпринимать что-либо не хочет и вообще не уверена в себе. Другая девушка, 21 года, относит себя скорее к «травоядным», и тоже сама что-либо делать совершенно не хочет. Третья, 20-29 лет, подолгу ни с кем не встречается и считает вероятным, что это связано с её «травоядностью».

Согласно результатам исследования Токийского университета, доля одиноких женщин в возрасте от 18 до 39 лет, которые не встречаются с противоположным полом, в целом увеличивается, и особенно выросла среди женщин в возрасте от 30 до 34 лет – примерно втрое, и вдвое у женщин от 35 до 39 лет, то есть быстрый рост происходит среди женщин 30-39 лет.

Выяснилось, что каждая четвёртая женщина в возрасте 30-39 лет одинока и не встречается с противоположным полом. Одинокая девушка 20-29 лет говорит, что ей удобнее самой, и что можно прожить в одиночку и не выходя замуж. 32-летняя женщина рассказывает, что общается с мужчинами, но скорее как друзья по переписке, и непохоже, чтобы они хотели позвать куда-нибудь.

Женщинам хочется, чтобы мужчины предпринимали активные шаги, однако, согласно данным исследования, процент мужчин, которые не встречаются с противоположным полом, увеличивается, более «травоядными» становятся и мужчины, и женщины, и около половины мужчин и женщин, которые ни с кем не встречаются, говорят, что такие отношения их не интересуют.

Среди причин роста количества «травоядных» предполагают отказ от романтической активности и поиска партнёров от неуверенности в своём доходе или образовательном уровне при том, что отношения предполагают последующее вступление в брак.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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