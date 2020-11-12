Президент МОК Томас Бах　сообщил о планах посетить Японию и сказал, что вопрос об отмене Олимпийских игр в Токио не будет обсуждаться

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Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, заявил, что не будет обсуждать отмену Токийских игр во время своего визита в Японию, который начнётся 15 ноября.

Президент Бах сказал: «Ответом на вопрос, обсуждается ли отмена, будет “Нет”».

На пресс-конференции после заседания правления президент Бах сказал, что посетит Японию с 15 по 18 ноября, и заявил, что не будет обсуждать отмену Олимпийских игр в Токио, запланированных на 2021 год.

Во время своего пребывания в Японии он посетит места проведения соревнований, Олимпийсую деревню и встретится со спортсменами.

Бах до сих пор заявлял, что комитет намерен принимать зрителей со всего мира на Токийские игры, но на этой пресс-конференции отказался сказать что-либо о возможном количестве зрителей.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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