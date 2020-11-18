Открытое письмо принцессы Мако: «Брак – это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца»

Общество Императорский дом

Принцесса Мако огласила свои намерения относительно брака с Комуро Кэй в открытом письме: «Мы созданы, чтобы поддерживать друг друга в радости и в горе», «Будем двигаться вперёд, учитывая мнение своих семей».
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Непреклонное намерение вступить в брак

Принцесса Мако, старшая дочь наследного принца и принцессы Акисино, опубликовала открытое письмо об откладываемом бракосочетании с Комуро Кэй. Она сообщила, что их взаимные чувства, как и намерение вступить в брак, остались неизменными.

«Мы продолжаем ощущать влияние эпидемии нового коронавируса, однако, заручившись согласием родителей, я решила огласить свои намерения после завершения церемонии Риккоси-но рэй 8 ноября».

«Заручившись согласием родителей, я решила огласить свои намерения»
«Заручившись согласием родителей, я решила огласить свои намерения»

О неофициальной помолвке принцессы Мако с бывшим однокурсником Комуро Кэй объявили в сентябре 2017 года. Однако под влиянием появившейся в СМИ информации о финансовых проблемах между матерью Комуро Кэй и её бывшим женихом свадебные церемонии было решено перенести на 2020 год, после завершения всех мероприятий, связанных с принятием её отцом титула наследного принца.

Принцесса Мако рассказала о том, что происходило за эти три года.

Открытое письмо принцессы Мако: «Мы многое обдумали и обсудили»
Открытое письмо принцессы Мако: «Мы многое обдумали и обсудили»

«Мы провели это время в размышлениях о браке и жизни после вступления в брак, а также обсуждении различных вопросов». В августе 2018 года Комуро уехал учиться в Америку, чтобы получить лицензию адвоката. С тех пор молодая пара находилась в разлуке. Принцесса Како поддерживала старшую сестру. В марте 2019 года она с одобрением высказалась о свадьбе: «Желаю старшей сестре исполнения желаний в личной жизни».

Принцесса Како: «Желаю старшей сестре исполнения желаний в личной жизни»
Принцесса Како: «Желаю старшей сестре исполнения желаний в личной жизни»

Обратимся к заявлению принцессы Мако.

«На протяжении длительного времени не было никакой информации о наших намерениях относительно вступления в брак, поэтому многие люди волновались. Я также знаю, что есть люди, которые по различным причинам отрицательно относятся к этой свадьбе. Однако мы созданы, чтобы поддерживать друг друга в радости и горе, и вступление в брак – это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца».

«Это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца»
«Это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца»

«На данный момент мы не можем сообщить о конкретных планах на будущее, однако мы будем продолжать подготовку к бракосочетанию, советуясь со своими семьями». Принцесса Мако, заручившись согласием наследного принца и принцессы Акисино, сообщает: «Император и императрица, а также почётный император и императрица уважают мои намерения».

«Император и императрица, а также почётный император и императрица уважают мои намерения»
«Император и императрица, а также почётный император и императрица уважают мои намерения»

Принцесса Мако называет брак «необходимым выбором». Управление императорского двора Японии не сообщает о конкретных перспективах, однако отложенная на нынешний год церемония бракосочетания, судя по всему, будет вновь перенесена.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

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