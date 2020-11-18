Открытое письмо принцессы Мако: «Брак – это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца»

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Принцесса Мако огласила свои намерения относительно брака с Комуро Кэй в открытом письме: «Мы созданы, чтобы поддерживать друг друга в радости и в горе», «Будем двигаться вперёд, учитывая мнение своих семей».

Непреклонное намерение вступить в брак

Принцесса Мако, старшая дочь наследного принца и принцессы Акисино, опубликовала открытое письмо об откладываемом бракосочетании с Комуро Кэй. Она сообщила, что их взаимные чувства, как и намерение вступить в брак, остались неизменными.

«Мы продолжаем ощущать влияние эпидемии нового коронавируса, однако, заручившись согласием родителей, я решила огласить свои намерения после завершения церемонии Риккоси-но рэй 8 ноября».



«Заручившись согласием родителей, я решила огласить свои намерения»

О неофициальной помолвке принцессы Мако с бывшим однокурсником Комуро Кэй объявили в сентябре 2017 года. Однако под влиянием появившейся в СМИ информации о финансовых проблемах между матерью Комуро Кэй и её бывшим женихом свадебные церемонии было решено перенести на 2020 год, после завершения всех мероприятий, связанных с принятием её отцом титула наследного принца.

Принцесса Мако рассказала о том, что происходило за эти три года.



Открытое письмо принцессы Мако: «Мы многое обдумали и обсудили»

«Мы провели это время в размышлениях о браке и жизни после вступления в брак, а также обсуждении различных вопросов». В августе 2018 года Комуро уехал учиться в Америку, чтобы получить лицензию адвоката. С тех пор молодая пара находилась в разлуке. Принцесса Како поддерживала старшую сестру. В марте 2019 года она с одобрением высказалась о свадьбе: «Желаю старшей сестре исполнения желаний в личной жизни».



Принцесса Како: «Желаю старшей сестре исполнения желаний в личной жизни»

Обратимся к заявлению принцессы Мако.

«На протяжении длительного времени не было никакой информации о наших намерениях относительно вступления в брак, поэтому многие люди волновались. Я также знаю, что есть люди, которые по различным причинам отрицательно относятся к этой свадьбе. Однако мы созданы, чтобы поддерживать друг друга в радости и горе, и вступление в брак – это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца».



«Это необходимый выбор, чтобы жить по велению сердца»

«На данный момент мы не можем сообщить о конкретных планах на будущее, однако мы будем продолжать подготовку к бракосочетанию, советуясь со своими семьями». Принцесса Мако, заручившись согласием наследного принца и принцессы Акисино, сообщает: «Император и императрица, а также почётный император и императрица уважают мои намерения».



«Император и императрица, а также почётный император и императрица уважают мои намерения»

Принцесса Мако называет брак «необходимым выбором». Управление императорского двора Японии не сообщает о конкретных перспективах, однако отложенная на нынешний год церемония бракосочетания, судя по всему, будет вновь перенесена.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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