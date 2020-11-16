Президент МОК и премьер-министр Японии определили курс на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году

Токио 2020 Общество

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16 ноября около 11:50 глава МОК Томас Бах сказал журналистам: «Встреча с премьер-министром прошла успешно. Мы подтвердили свою решимость и определили курс на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года в Токио».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 11 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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