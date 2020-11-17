Президент МОК Томас Бах: расходы по вакцинированию спортсменов возьмёт на себя Международный олимпийский комитет

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Президент МОК Томас Бах, находящийся с визитом в Японии, выразил намерение МОК нести расходы на вакцинирование спортсменов.

Он сказал, что МОК возьмёт на себя расходы, если вакцина будет доступна, и выразил пожелание, чтобы во время Игр было вакцинировано как можно больше людей.

Президент Бах выразил надежду на разработку вакцины, призвав иностранных спортсменов и зрителей сделать прививку и ехать в Японию.

До пресс-конференции 16 ноября Бах встретился с премьер-министром Сугой Ёсихидэ и губернатором Токио Коикэ, он подчеркнул, что «обрёл уверенность» в проведении Олимпиады с присутствием зрителей.

О масштабах допуска зрителей он сказал, что пока преждевременно утверждать, будет ли ограничен допуск.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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