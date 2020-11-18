В Японии за всё время эпидемии выявлено более 120 тысяч случаев заражения, в шести префектурах зарегистрированы рекордные цифры заражений за день

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17 ноября в Токио было выявлено 298 новых случаев заражения.

На Хоккайдо выявлено 197 инфицированных, в префектуре призывают воздержаться от поездок между Саппоро и другими регионами без необходимости.

В Осаке зарегистрирован второй по величине за всё время показатель в 269 человек.

Наибольшее число заражений с начала эпидемии наблюдалось в шести префектурах – Хёго, Ниигата, Ойта, Нагано, Ибараки и Киото. В Хёго выявлено 107 случаев инфицирования, впервые этот показатель превысил 100.

В учреждении по уходу за пожилыми людьми в городе Ниигата выявлен кластер, заразилось 30 проживающих там людей и сотрудников.

16 ноября общее количество случаев инфекции за всё время по всей стране превысило 120 000, а число новых случаев инфекции в день за 17 ноября приближается к рекордному показателю в 1736, зарегистрированному 14 ноября.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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