Испытание японско-американской ракеты-перехватчика межконтинентальных баллистических ракет как ответ на «угрозу с севера»
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Ракета-перехватчик, совместно разработанная Японией и США, впервые успешно испытана на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
По данным Министерства обороны США, испытание на перехват проводилось в водах к северо-востоку от Гавайев, и ракета-перехватчик, запущенная с корабля Aegis, уничтожила цель, имитирующую межконтинентальную баллистическую ракету.
В Соединённых Штатах есть ракеты-перехватчики межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, и успех этого эксперимента позволит осуществлять перехват не только с земли, но и с моря.
В октябре Северная Корея на военном параде в честь 75-й годовщины основания Трудовой партии Кореи представила новую межконтинентальную баллистическую ракету – вероятно, Соединённые Штаты стремятся усилить свои возможности сдерживания, продемонстрировав способность перехвата таких ракет.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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