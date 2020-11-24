Император Японии впервые после вступления на трон провёл ритуал Ниинамэсай, благодаря богов за обильный урожай
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23 ноября император Японии и наследный принц Акисино на территории дворца провели ритуал Ниинамэсай, чтобы поблагодарить богов за обильный урожай пяти злаков.
23 ноября после 17:00 император прибыл в императорский дворец через ворота Хандзомон, на нём была защитная маска. До этого принц Акисино также прибыл во дворец и направился в святилище Синкадэн.
Ритуал Ниинамэсай, в ходе которого император благодарит богов за урожай и молится о благополучии страны и народа, считается самым важным из дворцовых ритуалов. Император поднёс божествам рис нового урожая, выращенный собственноручно на территории дворца, совершил поклонение и зачитал «извещение».
После императора поклонение совершил принц Акисино – впервые в качестве наследного принца. Он был провозглашён наследным принцем на церемонии Риккоси-но рэй 8 ноября.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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