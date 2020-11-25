Правительство Японии обсуждает возможность сохранения женщин в составе императорского дома после замужества в качестве принцесс для выполнения общественных функций

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Принцесса Мако, старшая дочь наследного принца и принцессы Акисино, 13 ноября объявила о своих чувствах по поводу планируемого брака с Комуро Кэй – по её словам, они планируют «продолжать подготовку к бракосочетанию, советуясь со своими семьями», и их чувства друг к другу и намерение вступить в брак остаются неизменными.

Стало известно, что в этих обстоятельствах правительство рассматривает возможность учреждения определённой системы, включающей в том числе и принцессу Мако, которая позволила бы женщинам императорского дома и после замужества продолжать свою общественную деятельность в качестве национального государственного служащего на особой должности.

Предполагается, что после замужества женщина императорского дома может именоваться как «принцесса императорского дома» (кодзё, 皇女).

Основной целью считается определение положения принцессы Айко, дочери императора и императрицы, но она распространится и на Мако и Како, дочерей наследного принца Акисино.

С чем связано рассмотрение такой системы?

Принцесса Саяко, старшая дочь императора Акихито и императрицы Митико, в ноябре 2005 года вышла замуж за Курода Ёсики, служащего администрации Токио, выйдя из состава членов императорского дома и получив имя Курода Саяко.

Вторая дочь принца и принцессы Такамадо Норико в октябре 2014 года вышла замуж за Сэнгэ Кунимаро, а третья дочь, Аяко, сочеталась браком со служащим судоходной компании Мория Кэй в 2018 году, также выйдя из состава императорского дома.

Это связано с тем, что, согласно нынешнему Закону об императорском доме (Косицу тэмпан), женщина императорского дома теряет статус члена дома, если выходит замуж за простолюдина.

В настоящее время в императорском доме насчитывается 13 женщин, шесть из них незамужние, включая принцессу Айко, старшую дочь императора и императрицы.

Миядзаки Титосэ, репортёр, отвечающий за освещение Управления императорского двора, рассказал, что в случае дальнейших браков женщин императорского дома и выхода их из его состава возможно значительное снижение возможностей выполнения членами дома официальных обязанностей по поддержанию деятельности императора и императрицы.

Считается, что введение новой системы позволит отложить рассмотрение вопроса о создании женских ветвей дома. Правительство, вероятно, начнёт полномасштабное рассмотрение вопроса после закрытия внеочередной сессии парламента.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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