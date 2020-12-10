Высокоскоростной дезинфектор купюр – разработка компании Hitachi Omron

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Дезинфектор купюр – новинка для устранения вируса от компании Hitachi Omron. Он может обрабатывать до 1000 купюр в минуту и помогает повысить инфекционную безопасность во время эпидемии.

В последнее время в Японии наблюдается повторный всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Необходимо, чтобы каждый из нас строго соблюдал меры безопасности – ношение масок, мытьё и дезинфекция рук. В рамках мер по борьбе с инфекцией в финансово-кредитных учреждениях компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала аппарат для скоростной дезинфекции купюр, способный устранять находящиеся на поверхности купюр бактериии и вирусы.

К деньгам прикасается множество людей, однако эффективных мер для их дезинфекции не существовало. Ведь временные затраты на обработку купюр с учётом их количества будут огромными.

По словам Hitachi-Omron, зарубежные банки обрабатывают пачки купюр ультрафиолетом, после чего хранят их некоторое время в помещении для дезактивации вируса. Обработка производится прямо в пачках, поэтому доступ ультрафиолета к купюрам внутри пачек ограничен. Чтобы дезинфицировать все купюры, приходится хранить их какое-то время в помещении. Компания Hitachi-Omron удалось разработать специальный дезинфектор купюр.

Устройство обрабатывает мощным ультрафиолетом каждую купюру с обеих сторон, поэтому эффективность дезинфекции очень высока. Пропускная способность дезинфектора – 1000 купюр в минуту.



Устройство обрабатывает каждую купюру мощным ультрафиолетом с обеих сторон на высокой скорости (схема Hitachi-Omron)

Результаты эксперимента, проведённого адъюнкт-профессором Комацу Такаюки, специалистом по вирусологии из Медицинского университета Айти, показали, что устройство способно дезактивировать более 99% находящихся на купюрах вирусов, идентичных по структуре с коронавирусом.

С 16 ноября открыт приём заказов по Японии (для зарубежных клиентов предварительные заказы начали принимать в сентябре). В декабре изделие выйдет в продажу. Цена дезинфектора – около 3,5 миллинов йен.

Новость о дезинфекции купюр способна избавить от беспокойства о коронавирусе не только банки, но и обычных людей, ежедневно рассчитывающихся купюрами.

Почему компания решила разработать дезинфектор купюр? Сколько к ним поступает запросов? На эти и другие вопросы отвечает сотрудник компании Hitachi-Omron.

Запросы из-за рубежа

–– Что подтолкнуло вас к разработке дезинфектора купюр?

Во многих странах мира банки пытались обеззараживать купюры, храня их в помещении. Однажды к нам поступил запрос из-за рубежа об устройстве для дезинфекции купюр, и мы приступили к разработкам.

– Ни разу не слышал о заражении коронавирусом через купюры.

– Нам тоже не доводилось слышать о примерах передачи COVID-19 через купюры. Однако если прикасаться к купюрам руками, на которые попал вирус при чихании, нельзя исключить возможность, что вирус останется на купюрах. Из лабораторий разных стран поступают отчёты о том, что при определённых условиях вирус способен сохраняться на купюрах в течение нескольких дней. Мы хотим, чтобы люди могли спокойно пользоваться денежными купюрами.

– Каким образом аппарат устраняет вирус на поверхности купюр?

– Обработка ультрафиолетом с длиной волны 260 нм (UV-C) разрушает ДНК и РНК-структуру вируса.

– Каковы впечатления адъюнкт-профессора Комацу, тестировавшего аппарат?

– Мы получили от него комментарий следующего содержания:

«В ходе эксперимента была подтверждена дезактивация более 99% находящегося на купюрах вируса парагриппа (вирус, оболочка которого идентична по структуре коронавирусу), поэтому данное изделие можно считать эффективным для снижения риска инфицирования вирусом через циркулирующие на рынке купюры.

Комацу Такаюки, адъюнкт-профессор медицинского университета Айти»

Отсутствие необходимости в просушке и хранении

– После дезинфекции купюры можно использовать сразу?

– Аппарат обрабатывает каждую купюру, поэтому необходимость в просушке или хранении отсутствует.

– Сколько к вам поступило запросов?

– На настоящий момент у нас более 10 запросов от банков, а также от других производителей о возможности совместного выпуска продукции.

К купюрам прикасается множество людей, поэтому утверждать об отсутствии риска передачи инфекции невозможно. Многие банки, опасаясь заражения, уже обращаются с запросами к Hitachi-Omron. Возможно, что подобные устройства смогут подарить хоть немного спокойствия как сотрудникам банков, так и обычным потребителям.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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