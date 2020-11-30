Проявление отцовских чувств к дочерям на пресс-конференциях императорского дома по случаю дней рождения: с какими чувствами встречает 55-летие принц Акисино?

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Тридцатого ноября принц Акисино отмечает 50-летие. Отцовские чувства к дочерям проявлялись на пресс-конференциях императора Нарухито и почётного императора Акихито. Что расскажет принц Акисино, характер которого в прошлом уподобили «запальному шнуру»?

Один раз в год члены императорского дома послучаю дня рождения проводят пресс-конференции, на которых зачастую можно услышать что-то о характере, отношении к родным и других особенностях виновника торжества. В этой связи большой интерес вызывает и то, что скажет принц Акисино напресс-конференции послучаю своего 55-летия, которое приходится на30 ноября.

Миядзаки Титосэ, корреспондент Общественного отдела, ведающий связами с Управлением императорского двора, подготовил рассказ на тему «Какие черты отношений отцов и дочерей проглядывали на пресс-конференциях?» по материалам таких мероприятий прошлого.

Отцовские чувства к дочерям в высказываниях членов императорского дома

Миядзаки Титосэ:

На днях дочь принца Акисино Мако рассказала о том, что она всерьёз намерена выйти замуж за Комуро Кэя. На этом фоне состоится пресс-конференция принца, который отмечает свой день рождения 30 ноября. За те 16 лет, в течение которых я готовлю материалы попресс-конференциям императоров и членов императорского дома, особенно сильные впечатления остались у меня отслов, вкоторых раскрывалась отцовская забота о дочерях. И сегодня мне хотелось бы рассказать о трёх таких высказываниях из прошлого. И первое – это слова императора Нарухито, произнесенные им, когда он был наследным принцем.

Император Нарухито (в момент выступления – наследный принц):

«Как-то раз, когда мы с Айко вместе мыли руки, я оставил воду течь, пока мылил ладони, а Айко мне напомнила, что воду надо закрывать».

Корреспондент Миядзаки Титосэ:

В то время Айко, дочери будущего императора, было 6 лет. Император временами искренне и живо рассказывал о повседневных радостях воспитания дочери – как они купались или читали книжку скартинками. Что же касается эпизода с мытьем рук, упомянутого на пресс-конференции, дело тут в том, что император всю жизнь занимается исследованиями проблем, связанных с водой, он специалист в этой области. А тут, напротив, маленькая дочь напомнила ему, как важно беречь воду. Он рассказывал об этом с огромной радостью, и это оставило сильное впечатление.

А теперь давайте вспомним, как говорил о своих чувствах квышедшей замуж дочери император Акихито, ныне почётный император.

Проявление чувств императора Акихито к вышедшей замуж дочери Саяко

Император Акихито (ныне почётный император):

«Вдвоём мы говорим о том, что теперь с нами рядом нет той, что веселилась громче всех, когда нам втроем случалось посмеяться над чем-то забавным. Саяко росла добросердечной, и от этого бывало очень радостно».

Миядзаки Титосэ:

Это пресс-конференция сразу после свадьбы старшей из дочерей Куроды Саяко. Говорят, что когда Митико не хватало бодрости, Саяко безмятежно говорила ей: «Доммай» (Don’t mind), и император Акихито временами называл ее «наша Доммай». Она непринужденно поддерживала родителей, несущих бремя огромной ответственности, и ей присуще умиротворяющее чувство юмора. У меня создалось впечатление, что, рассказывая о своих чувствах после того, как Саяко вышла замуж, император избежал слова «одиноко», и всё-таки его рассказ, напротив, словно оставил приоткрытым просвет, в котором проглядывало глубокое чувство одиночества.

Като Аяко, ведущая:

Вы правы. Подобные эпизоды позволяют узнать, какие они вповседневной жизни, они предстают совсем в ином свете, не так, как мы привыкли их видеть, не правда ли, господин Янагисава?

Журналист Янагисава Хидэо:

Совершенно верно. Помимо официального статуса, они ещё просто отцы и дочери. И в какой-то момент истины настоящие отношения между отцом и дочерью выходят на поверхность.

Общее выражение «запальный шнур» в словах принца Акисино и его дочери

Миядзаки Титосэ:

Да, это так. Иногда это чувствуется просто пронзительно. И, наконец, третий эпизод – «ссоры родителей с детьми и “длина запального шнура”». Вот запись пресс-конференции 2014 года – принца Акисино и его младшей дочери Како.

Акисино:

«Раньше, когда дело доходило до ссоры, поскольку сам я, по словам старшей дочери, человек с очень коротким запальным шнуром, перепалки проходили весьма бурно, но с годами я понял, как на удивление часто это било прямо в цель».

Како:

«У меня точно так же, как и у папы, запальный шнур коротковат, так что дома нам случается ссориться по пустякам».

Като Аяко:

Прекрасно помню, это было впечатляюще.

Миядзаки Титосэ:

В то время широко обсуждалось то, что оба они, рассказывая, что быстро выходят из себя, воспользовались одним и тем же выражением – «человек с коротким запальным шнуром». А поводом для этих слов послужило то, что тремя годами ранее (в 2011-м году) на пресс-конференции по случаю двадцатилетия старшая дочь Мако, говоря об отце, заметила: «У него запальный шнур раньше был очень уж короткий, но теперь он перестал сразу сердиться, в последнее время такого почти не бывает».

Като Аяко:

Значит, это началось с Мако?

Миядзаки Титосэ:

Совершенно верно. С одной стороны, в этом просматриваются отношения отцов и детей, какие бывают во многих семьях, а с другой, мне кажется, его высочество рассказывает о себе как оботце искренне и без прикрас, что очень свойственно принцу Акисино.

Като Аяко:

Вы правы. А от того, у них, точно так же, как и у нас, бывают ссоры родителей и детей, они стали нам только ближе.

Янагисава Хидэо:

Это даже успокаивает, правда?

Миядзаки Титосэ:

Действительно. Ведь это просто одна из сторон жизни семьи, не правда ли? А пресс-конференция – очень ценный повод узнать и разобраться в мыслях и чувствах как для тех, кто ее проводит, так и для нас, задающих вопросы. И на тщательную подготовку к пресс-конференциям, по всей видимости, не жалеют ни времени, ни усилий. Тридцатого ноября принц Акисино отмечает день рождения. И мне очень интересно, что же он скажет по поводу замужества своей дочери Мако.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 26 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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