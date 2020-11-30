Император и императрица Японии, а также принцесса Мако присутствовали на церемонии, посвящённой 130-летию создания парламента
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Император и императрица Японии, а также принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино, присутствовали на посвящённой 130-й годовщине парламента церемонии, проходившей в здании парламента.
Они прибыли к центральному входу в здание парламента после 10:30 29 ноября.
В главном конференц-зале Палаты советников состоялась памятная церемония по случаю 130-й годовщины со дня открытия первого парламента Японской империи.
На церемонии присутствовала принцесса Мако. Император в своей речи затронул нынешнюю ситуацию, когда продолжается распространение нового коронавируса.
Император сказал: «Когда я размышляю о ситуации в стране и за рубежом, я думаю, что ответственность парламента как органа с наивысшими правовыми полномочиями в деле процветания страны и мира во всем мире обретает всё большее значение».
На церемонии присутствовали главы трёх ветвей власти, в том числе премьер-министр Суга Ёсихидэ, они принесли свои поздравления.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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