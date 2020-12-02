Супермаркеты Aeon вводят систему автоматической дезинфекции корзин для покупок

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В Японии появились аппараты для автоматической дезинфекции корзин для покупок в супермаркетах.

Компания Aeon, которая управляет одной из крупнейших сетей супермаркетов, в качестве новой меры профилактики коронавирусной инфекции внедряет аппараты, автоматически дезинфицирующие корзины для покупок ультрафиолетовым излучением.

За один прием такое устройство может обрабатывать 60 корзин, для этого ему требуется 12 минут.

«По нашим подсчетам, по объему выполняемой работы это устройство в полтора раза превосходит человека», – отметил Кондо Кэндзи, член руководства компании Aeon Retail Co., Ltd.

Для начала в нынешнем году аппараты появятся в 14 магазинах компании, после чего она планирует постепенно расширять их использование, одновременно внося усовершенствования.

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 ноября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

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