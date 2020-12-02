Россия продолжает превращать Северные территории в военную базу: размещение систем противоракетной обороны
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Вооруженные силы Российской Федерации объявили о произведенном размещении на Северных территориях систем противоракетной обороны.
Как сообщило 1 декабря командование российского Восточного военного округа, на Северных территориях развернуты ракетные системы «земля-воздух» C-300 В4.
Российские СМИ передают, что зенитно-ракетные комплексы дислоцированы на острове Эторофу.
Радиус действия размещенных ракет «земля-воздух» предположительно составляет около 400 км; предполагается, что они обладают высоким потенциалом перехвата баллистических ракет и авиации.
Таким образом Россия продолжает превращать Северные территории в военную базу: в августе в ходе военного форума, проведенного на острове Кунасири, она впервые продемонстировала противокорабельные ракеты наземного базирования и другие вооружения.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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