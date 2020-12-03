В Японии вступил в силу пересмотренный Закон об иммунизации, позволяющий сделать вакцинирование от нового коронавируса бесплатным для всех жителей страны

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Утверждён пересмотренный Закон об иммунизации, позволяющий сделать вакцинацию от нового коронавируса бесплатной для всех жителей Японии.

Председатель Палаты советников парламента Санто Акико объявила, что законопроект был одобрен единогласно.

Пересмотренный Закон об иммунизации определяет вакцинацию как «добровольное обязательство граждан», а суть его состоит в том, что все расходы несёт правительство. Он был принят на очередном заседании Палаты советников 2 декабря.

Помимо оплаты медицинских расходов в случае нанесения вреда здоровью, вызванного вакциной, закон предусматривает возможность того, что правительство может заключить с фармацевтической компанией договор о взятии на себя ответственности за возможный ущерб.

Като Кацунобу, генеральный секретарь Кабинета министров, сказал: «Мы хотели бы ан основании пересмотренного закона приступить к созданию системы, позволяющей беспрепятственно проводить вакцинацию».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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