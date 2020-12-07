«Уход от бензина» во второй половине 2030-х: все новые автомобили – на электрическом ходу

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Во второй половине 2030-х годов в продаже новых автомобилей произойдет «уход от бензина».

Как сообщают осведомленные источники, Министерство экономики, торговли и промышленности ведет согласования с тем, чтобы в ближайшие дни провести совещание с производителями автомобилей и другими участниками для обсуждения цели к середине 2030-х годов полностью перейти от продажи автомобилей на бензине к автомобилям на электрическом ходу – гибридным автомобилям и электромобилям.

В обстановке, когда среди европейских и других стран ширится движение к запрету продаж в 2030-е годы новых автомобилей на бензине, Япония со своей стороны намерена ускорить «уход от бензина», не исключая гибридных автомобилей, в выпуске которых японские автопроизводители занимают сильные позиции.

На пути к поставленной правительством цели прийти к 2050 году фактически к нулевым эмиссиям парниковых газов власти намереваются включить «уход от бензина» в план реализации, который будет подготовлен до конца года.

Рассказывает Кадзама Син, комментатор телекомпании «Фудзи тэрэби».

Ведущая Мита Юрика: В чем состоит цель правительства?

Кадзама Син: Я воспринимаю это скорее как промышленную политику, нежели как политику в области охраны окружающей среды. Можно предоположить, что для выживания автомобилестроительной индустрии, которая является основой японской промышленности, правительство желает ускорить переход к экологичным автомобилям. Люди склонны считать, что японские автомобили в достаточной степени дружественны окружающей среде, однако в мире существующие гибридные автомобили не считают экологичными. Требуется, чтобы автомобиль был электрическим – заряжался от сети и так далее. А если рассмотреть рейтинг по количеству продаваемых в мире автомобилей, заряжаемых от сети, то Япония занимает на удивление низкую позицию. Поскольку японские производители лидируют в мире по бензиновым и гибридным автомобилям, есть ощущение, что в этом переходе она запаздывает. При этом, принимая во внимание положение связанных с автопроизводителями компаний, стоящих у подножия производственной пирамиды, а также трудовую занятость, неудивительно, что у промышленности «заклинивает тормоза». Но если в стране продолжат покровительствовать прежним гибридным автомобилям, то она превратится в «галапагосского» производителя, не связанного со внешним миром. И возникает беспокойство о том, что в таком случае автомобилестроительная промышленность больше не сможет служить локомотивом для японской экономики в целом.

Мита: А поскольку для электромобилей необходима электроэнергия, обеспечение станций подзарядки и многое другое, по всей вероятности, работу потребуется вести по многим направлениям.

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

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