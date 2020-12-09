Земли жилого назначения подпадут под смягчение налоговой нагрузки

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Как ожидается, при внесении налоговых поправок 2021 финансового года налоговая нагрузка будет, помимо прочего, снижена и на недвижимое имущество.

«Полагаю, мы пришли к консенсусу по поводу необходимости позаботиться о том, чтобы не возникало чрезмерного налогового бремени», – заявил Амари Акира, председатель Комиссии по исследованию налоговой системы Либерально-демократической партии.

Руководство комиссии провело заседание, на котором обсуждались основные положения.

Величина налога на недвижимое имущество определяется на основе официальной публикации январской стоимости земли, однако в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа уже после опубликования произошло падение цен на некоторые земли.

Поэтому в случае, если облагаемая налогом сумма будет превышать величину 2020 финансового года, ставка останется без изменений, а если стоимость земли снизилась – будет понижена и ставка налога.

Поскольку налог на недвижимое имущество является основным источником финансовых поступлений органов местного самоуправления, налоговая комиссия ЛДП намеревалась распространить снижение только на земли коммерческого назначения, но в связи с требованием партии Комэй включить жилую землю новый порядок будет распространяться на все земельные участки.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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