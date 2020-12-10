В Золотом павильоне монастыря Хорюдзи, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, провели ежегодную протирку священных изваяний

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В монастыре Хорюдзи, объекте Всемирного наследия в префектуре Нара, перед Новым годом проводилась протирка для удаления пыли с буддийских статуй.

В Хорюдзи, расположенном в пос. Икаругатё г. Нара, была проведена церемония «извлечения души» буддийской статуи, и монахи сразу приступили к чистке, используя специальные метёлки, изготовленные из бумаги.

Традицию уборки о-михараи ввели, когда монастырь Хорюдзи был зарегистрирован как объект Всемирного наследия, и она стала проводиться ежегодно.

Пыль тщательно удаляют с более чем десятка статуй, в том числе с национального достояния – трёхфигурной композиции со статуей Шакьямуни.

Прихожане наблюдали за уборкой, и примерно через 30 минут статуи были очищены и подготовлены к Новому году.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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