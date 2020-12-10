Правительство Японии намерено субсидировать программы использования искусственного интеллекта для поиска брачных партнёров

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Правительство Японии намерено поддержать испоьльзование искусственного интеллекта для поисков партнёра для брака.

В рамках мер по борьбе со снижением рождаемости правительство планирует с 2021 года взять на себя две трети затрат на внедрение муниципальных систем сопоставления при помощи ИИ анкет людей, ищущих партнёра для брака.

По словам правительственных чиновников, в префектуре Эхимэ, где используют «большие данные», уровень успеха при поиске партнеров увеличился с 13% до 29%.

Согласно опросу, проведенному Кабинетом министров, наиболее распространённой причиной невступления в брак является то, что люди не могут встретить подходящего человека, и правительственные чиновники с нетерпением ждут внедрения ИИ в сферу поиска партнёров.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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