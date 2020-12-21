От предельных 10 к 14 урожаям в год: «Научное сельское хозяйствование» от бывшего архитектора

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Какой метод выращивания наиболее оптимален для получения максимальных урожаев? Мы подготовили материал о практических возможностях «научного сельского хозяйствования», которое развивает президент предприятия, пришедшего в сельскохозяйственный бизнес из совсем другой отрасли.

Прежде всего – «почва по науке»



Венчурное сельскохозяйственное предприятие «Кадзицудо»

В небольшом городе Масики префектуры Кумамото расположено сельскохозяйственное венчурное предприятие «Кадзицудо».

Зеленый ковер, развернувшийся перед нами – из свежевыросших листочков месклана.

Площадь угодий предприятия примерно соответствует 15-ти стадионам Tokyo Dome. В теплицах числом около семи сотен выращивают месклан – набор зелени для салатов.

Руководит компанией президент-основатель, в прошлом архитектор в одной из крупнейших фирм недвижимости, который именует свое занятие «научным сельским хозяйствованием».

«Сельскому хозяйству теперь нужны те, кто разбирается в технологиях и науках», – говорил мне один близкий друг. Когда занимаешься «почвой по науке» и удается выращивать самые разные культуры – это доставляет необычайное удовольствие.



Президент компании “Кадзицудо” Такасэ Такафуми

Президент, который в первую очередь обратил внимание на то, что является основой основ сельского хозяйства – почву, ознакомился с нею по всей стране, тщательно проанализировав, какие почвы наиболее оптимальны для тех или иных сельскохозяйственных культур.

Теперь же ему достаточно просто пощупать почву, чтобы определить ее увлажненность.

Теплицы высокой функциональности с системой оптимизации полива

Для того, чтобы добиться высокой эффективности, была разработана особая система: увлажненность почвы измеряется датчиками содержания влаги, и как только воды начинает не хватать, автоматическая система полива обеспечивает подачу оптимального объема воды.

«При отклонении увлажненности рост становится неравномерным, а листва – слабой. Контроль увлажнения очень важен, от него зависит, насколько эффективно ведется выращивание».



Такаги Сёма, руководитель группы в Отделе контроля выращивания

Используемые теплицы, спроектированные лично президентом, помимо высокой функциональности, обладают повышенной устойчивостью к стихийным бедствиям. В последние годы город Масики то и дело страдает от землетрясений, тайфунов и других ударов стихии, но эти постройки остаются невредимы.

Помимо прочности, предусмотрено автоматизированное проветривание, что позволяет поддерживать температуру воздуха на оптимальном уровне.

От предела в десять урожаев за год – к четырнадцати

Собранный урожай салатной смеси поступает в цех по переработке на территории предприятия. Там проводится тщательная проверка на отсутствие посторонних примесей и незамедлительная фасовка, после чего расфасованную продукцию вручную заботливо укладывают в коробки, и уже на следующий день она попадает на прилавки супермаркетов столицы и ее окрестностей.

Благодаря столь тщательному повышению эффективности удалось увеличить количество собираемых за год урожаев с 10 – показателя, который прежде считался пределом – до 14, причем объем собираемых урожаев вырос вдвое.

Говорит президент компании «Кадзицудо» Такасэ Такафуми:

«Сам я пришел из архитектуры, и поскольку мы относимся к сельскому хозяйству как к точной науке, мне хотелось бы, чтобы в нашей компании собирались самые разные люди из других отраслей, объединяемые желанием вдохнуть в сельское хозяйство новую жизнь».

В данный момент компания «Кадзицудо» развивает партнерство с предприятиями весьма разнообразного спектра деятельности – крупными торговыми домами, производителями пищевой продукции и даже автомобилестроителями.

По всей видимости, «научное сельское хозяйствование» от президента-бывшего архитектора еще таит в себе безграничный потенциал.

Материал был впервые опубликован 8 декабря в эфире программы Live News α

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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