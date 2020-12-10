Японский супермаркет выплатит компенсацию в 580 000 йен посетителю, который упал, поскользнувшись на тэмпуре

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Окружной суд Токио в ходе судебного разбирательства обязал супермаркет выплатить около 580 000 йен пострадавшему покупателю, который упал, наступив на тэмпуру, упавшую перед кассовым аппаратом супермаркета, и повредил колено.

35-летний мужчина из Токио поскользнулся на тыквенной темпуре, упавшей на пол перед кассовым аппаратом в супермаркете «Самитто» в токийском районе Нэрима в 2018 году. В результате он потребовал от «Самитто» возмещения убытков в размере около 1,42 миллиона йен.

В постановлении по этому делу Окружной суд Токио обязал супермаркет выплатить около 580 000 йен, заявив об отсутствии доказательств того, что сотрудники проверяли безопасность возле кассового аппарата во время инцидента.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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