ПЦР-тестирование у Токийского вокзала: борьба за уровень цен в 1980 йен за тест

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Поблизости от станции Токио открылся центр проведения тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестирования), предлагающий эту услугу совсем недорого – всего за 1980 йен. Заведение захлестнул шквал предварительных заявок на проведение «привокзального теста».

Десятого декабря, когда в Токио заражение было подтверждено у 602 человек, в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения состоялось совещание экспертов, на котором был представлен очень любопытный документ объемом около 50 страниц.

Документ под названием «О выстраивании системы вакцинации против коронавируса и режима распределения вакцин» рассказывает о том, каким образом нас, жителей страны, будут вакцинировать, с приведением конкретного проекта.

Согласно этому проекту, для получения прививок в принципе человеку необходимо получить талон на вакцинацию в муниципальной администрации по месту своего проживания, после чего пройти вакцинацию в одном из медицинских и прочих специализированных учреждений.

Предусмотрена определенная очередность: наиболее высокий приоритет у пожилых людей, далее следуют лица с предрасполагающими фоновыми заболеваниями, и уже затем все остальные.

Поскольку хранить вакцину необходимо при сверхнизкой температуре минус 70 градусов Цельсия, предполагается, что государство закупит морозильные камеры для ее хранения.

Вакцина может стать серьезным козырем в борьбе с инфекцией. А пока сроки ее поставок не просматриваются, остается довольствоваться ПЦР-тестированием по низким ценам.

Центр тестирования SmartAmp Station открылся 10 декабря в четырех минутах ходьбы от Токийского вокзала, если воспользоваться выходом Яэсу-минами. Он обслуживает лиц без симптомов заболевания, предлагая пройти тест совсем недорого – за 1980 йен.

Порядок прохождения следующий.

Тестируемый получает от сотрудника центра специальную ёмкость и препровождается в помещение для взятия тестов. В помещениях установлены перегородки, обеспечивающие соблюдение социальной дистанции. При помощи специальной ватной палочки тестируемый в течение 30 секунд собирает в ротовой полости образец слюны, после чего помещает ватную палочку в выданную ёмкость и закрывает колпачком. Ёмкость вручается сотруднику центра, после чего остается только дождаться результата.

По словам представителей центра, благодаря самостоятельно разработанной технологии время, необходимое для выявления вируса, ранее составлявшее около 2 часов, удалось сократить всего до 40 минут.

Извещение о результате теста направляется на следующий день.

«Я живу вместе с пожилой мамой (ей 74 года), и решила попробовать, потому что недорого. Мне очень понравилось, что все так удивительно просто», – заметила одна из посетительниц.

«Меня обеспокоило то, что рядом с местом, где я работаю, был случай заражения. У меня семья, и я подумал: плохо, если домочадцы будут волноваться. И вполне доступно (по цене), вот я и пришел», – рассказал другой посетитель.

Возможность недорого пройти ПЦР-тест вызывает большой интерес, и вебсайт SmartAmp переживает шквальный всплеск посещений – желающих так много, что прием заявок пришлось даже на какое-то время приостанавливать.

«В условиях, когда инфекция продолжает распространяться, для того, чтобы экономика продолжала работать, особенно важно свести к минимуму такой фактор риска как распространение инфекции бессимптомными носителями, а для этого нужно делать тесты», – пояснил Окубо Кадзутака, президент акционерной компании SS Ddnaform.

Частный центр ПЦР-тестирования открылся 4 декабря и возле токийской железнодорожной станции JR Синдзюку. И хотя в этом центре стоимость тестирования составляет 2900 йен, по словам представителей, суточное число интересующихся возможностью сдать анализ достигает 750, и заявок поступает в избытке.

Между тем в обычных медицинских учреждениях стоимость прохождения теста для тех, у кого не имеется симптомов, по большей части составляет от 25 тыс. до 40 тыс. йен.

Откуда берется столь весомая разница?

«В подавляющем большинстве случаев за выполнением анализов больницы обращаются в специализированную компанию, и этой компании-исполнителю приходится платить более 10 тыс. йен; я полагаю, разница в цене возникает именно из-за этого», – пояснил руководитель клиники «Синдзюку хому куриникку» господин Накура.

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

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