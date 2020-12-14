Консультация с искусственным интеллектом и другие способы предотвращения самоубийств в Японии
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Губернатор Токио Коикэ Юрико отметила, что количество самоубийств среди женщин и молодых людей быстро растет, и призвала набраться смелости и проконсультироваться в консультационной службе, учреждённой городской администрацией.
Число самоубийств в Токио выросло на 50% по сравнению с теми же месяцами предыдущего года, до 256 в октябре и 198 в ноябре.
В Токио есть телефон для консультации с самоубийцами – 0570-087478, им можно воспользоваться ежедневно с 14:00 до 5:30, утра следующего дня.
Она также сказала, что создана новая консультация, где можно пообщаться с ИИ (искусственным интеллектом), чтобы прийти в себя, если вы расстроены.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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