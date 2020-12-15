Хана-но ивая в префектуре Миэ: старейшее синтоистское святилище в Японии и «тело божества» высотой 45 метров

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Огромная скала как «тело божества: самое древнее святилище в Японии

В городе Кумано префектуры Миэ находится святилище Хана-но ивая, которое считается самым старым в Японии. Оно является туристической достопримечательностью, которую посещают верующие со всей страны, чтобы поклониться огромным скалам.

Святилище Хана-но ивая упоминается в «Анналах Японии» как «старейшее святилище Японии».

Зайдя на территорию святилища, вы увидите огромную скалу высотой около 45 метров, устремлённую вверх – это и есть «тело божества».

Говорят, что это место последнего упокоения богини Идзанами-но микото, матери богов, которая упоминается в японской мифологии.

Здесь царит торжественная атмосфера, наполняющая душу благоговением.

(Токай ТВ)

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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