Хана-но ивая в префектуре Миэ: старейшее синтоистское святилище в Японии и «тело божества» высотой 45 метров
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Огромная скала как «тело божества: самое древнее святилище в Японии
В городе Кумано префектуры Миэ находится святилище Хана-но ивая, которое считается самым старым в Японии. Оно является туристической достопримечательностью, которую посещают верующие со всей страны, чтобы поклониться огромным скалам.
Святилище Хана-но ивая упоминается в «Анналах Японии» как «старейшее святилище Японии».
Зайдя на территорию святилища, вы увидите огромную скалу высотой около 45 метров, устремлённую вверх – это и есть «тело божества».
Говорят, что это место последнего упокоения богини Идзанами-но микото, матери богов, которая упоминается в японской мифологии.
Здесь царит торжественная атмосфера, наполняющая душу благоговением.
(Токай ТВ)
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 13 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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