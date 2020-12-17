Начались клинические испытания японской вакцины против нового коронавируса
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Впервые крупная японская фармацевтическая компания начинает клинические испытания новой вакцины против коронавируса.
Крупная фармацевтическая компания Shionogi Pharmaceutical Co. объявила о начале с 16 декабря клинических испытаний вакцины, которую введут 200 здоровым взрослым людям.
Компания разрабатывает вирусный антигенный белок, продуцируемый культурой насекомых.
В первой и второй фазах начавшихся клинических испытаний будет подтверждена безопасность и эффективность, а после получения результатов примерно к концу февраля 2021 года планируется обсуждение с Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения условий окончательных клинических испытаний.
Shionogi Pharmaceutical Co. также объявила о планах наращивания производственных мощностей, чтобы производить вакцины для более чем 30 миллионов человек к концу 2021 года.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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