Воздушные силы самообороны Японии продемонстрировали тренировки «космического подразделения»
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Воздушные силы самообороны показали часть тренировок недавно созданного «Корпуса космических операций».
«Корпус космических операций» Воздушных сил самообороны Японии, который был создан в мае, проводит обучение по отслеживанию и анализу искусственных спутников и космических отходов на основе спутниковой информации США.
16 декабря проанализировали показанный на экране пример подхода к точке столкновения в прошлом американского и китайского искусственных спутников.
На околоземных орбитах находится более 3000 действующих искусственных спутников, имели место столкновения между спутниками, и Корпус космических операций готовится подготовить уникальную для Японии систему наблюдения для предотвращения таких аварий.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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