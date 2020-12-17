Китайские государственные суда в 2020 году находились в прилежащей зоне островов Сэнкаку 319 дней

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Береговая охрана Японии сообщила, что в 2020 году китайские государственные суда находились в прилежащей морской зоне островов Сэнкаку в общей сложности 319 дней – это самый высокий показатель за всю историю.

Китайские государственные суда наблюдают всё чаще: 159 дней в 2018 году, 282 дня в 2019 году и 319 дней в 2020 году.

В прилежащие воды Сэнкаку заходят всё более оснащённые вооружением китайские государственные суда, растёт напряженность в этом районе.

Окусима, секретарь Береговой охраны, сказал: «Мы будем отвечать спокойно и решительно, избегая обострения ситуации».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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