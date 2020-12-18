3198 человек за 17 декабря: в Японии регистрируют рекордные количества заразившихся

Новости

Число выявляемых заражений новым коронавирусом достигло рекордного уровня. Общее количество заразившихся в Японии с момента начала эпидемии на данный момент превысило 190 000 человек.

17 декабря в четырёх городах и префектурах выявлено рекордное количество инфицированных.

В Токио был значительно обновлен рекордный показатель, заражение выявлено у 822 человек.

В префектуре Канагава число выявленных заражений за день впервые превысило 300 и составило 319, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии; 135 человек заразилось в префектуре Хиросима и 54 человека в префектуре Мияги, 351 человек инфицирован в Осаке, 238 человек – в преф. Айти.

По состоянию на 19:30 17 декабря число новых инфицированных по стране составило 3198 человек, превысив рекордную цифру 12 декабря – 3036 человек.

Общее количество инфицированных, включая заразившихся с круизных лайнеров и чартерных самолётов, превысило 190 000 человек.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме