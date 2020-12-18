Традиционное японское мастерство ремонта зданий вошло в список Нематериального наследия ЮНЕСКО
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«Мастерство ремонта традиционной японской архитектуры» было официально зарегистрировано как Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.
Во второй половине дня 17 декабря комитет ЮНЕСКО единогласно решил зарегистрировать 17 строительных технологий, таких как плотницкое мастерство сооружения святилищ и храмов миядайку, умение восстанавливать соломенные крыши каябуки и другие технологии ремонта и сохранения традиционных зданий в качестве нематериального культурного наследия.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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