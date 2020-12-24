Текучесть кадров свыше 20% из-за борьбы с коронавирусом: 45% больниц жалуются на нехватку медсестер
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Стало известно, что под воздействием, оказываемым коронавирусом нового типа, в медицинских учреждениях обостряется нехватка медсестер и санитаров.
По данным Японской ассоциации медсестер, из всех медицинских учреждений страны с уходом этих работников в связи с распространением коронавируса столкнулись 15%. А в медицинских учреждениях, принимающих пациентов с коронавирусом, текучесть кадров превышает 20%.
Из числа больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, примерно 45% жалуются: «Нам не хватает медсестер и другого персонала».
Между тем около 20% медсестер и других работников сообщили, что им довелось сталкиваться с дискриминацией или предубежденным отношением. Более того, около 27% посетовали: «Нашим родным и близким приходилось слышать бессердечные высказывания окружающих».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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