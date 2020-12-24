Запоры у каждого четвертого учащегося начальной школы: причина в школьных туалетах традиционного японского образца?

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В результате опроса, проведенного одной из некоммерческих организаций среди учащихся начальных школ по всей стране, выяснилось, что у каждого четвертого имеется подозрение на запоры.

Причина оказалась неожиданной.

Как выяснилось у каждого четвертого за 10 дней твердый стул наблюдается два раза и более, что дает основание для подозрений о запорах. При этом стало ясно, что в целом у 5.7% стул отсутствует от 0 до 3-х из 10-ти дней.

«Во-первых, нет случая и возможности объяснять детям, что отсутствие стула - это серьезно. Во-вторых, есть большая разница между условиями в туалетах дома и в школе. Из-за этих факторов дети предпочитают терпеть», – прокомментировал результаты директор-распорядитель НКО «Японский НИИ туалетов» господин Като.

Очевидна нехватка образования в том, что касается запоров. К тому же, детям, которые дома привыкли пользоваться туалетами европейского образца, сложнее справлять нужду в школьных туалетах традиционного японского типа.

Все это приводит к тому, что они предпочитают терпеть, что, в свою очередь, оборачивается детскими запорами.

Для того, чтобы этого избежать, важно, чтобы за ситуацией следили и взрослые, которые заботятся о ребенке, способствуя выработке правильных повседневных привычек.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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