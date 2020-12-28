В Олимпийской деревне будет использована система беспилотного вождения с одновременным контролем нескольких автомобилей
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Автомобилестроительная компания Toyota ведет разработку новой транспортной системы с использованием беспилотного вождения. Компания представила разрабатываемую систему, которая позволяет одновременно контролировать несколько беспилотных электромобилей e-Palette.
Система точно останавливает автомобили на остановках и в других положенных местах, а также способна организовать движение, при котором машины уступают дорогу друг другу.
Компания планирует задействовать в 2021 году задействовать систему в городке для спортсменов-участников летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, а к коммерческому использованию приступить в первой половине 2020-х.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 23 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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