В Олимпийской деревне будет использована система беспилотного вождения с одновременным контролем нескольких автомобилей

Новости

Автомобилестроительная компания Toyota ведет разработку новой транспортной системы с использованием беспилотного вождения. Компания представила разрабатываемую систему, которая позволяет одновременно контролировать несколько беспилотных электромобилей e-Palette.

Система точно останавливает автомобили на остановках и в других положенных местах, а также способна организовать движение, при котором машины уступают дорогу друг другу.

Компания планирует задействовать в 2021 году задействовать систему в городке для спортсменов-участников летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, а к коммерческому использованию приступить в первой половине 2020-х.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 23 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме