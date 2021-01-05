Знаменитый борец сумо Хакухо заразился новым коронавирусом

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Японская ассоциация сумо утром 5 января сообщила, что знаменитый борец Хакухо заразился новым коронавирусом.

Хакухо заметил нарушения обоняния и прошел ПЦР-тест, который утром 5 января показал положительный результат.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 5 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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