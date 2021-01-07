7 января объявят чрезвычайное положение в четырёх префектурах на период с 8 января до 7 февраля

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7 января премьер-министр Суга Ёсихидэ объявит о чрезвычайном положении в округе Токио и трёх префектурах в связи с распространением нового коронавируса.

Объявление чрезвычайного положения охватит Токио, префектуры Канагава, Сайтама и Тиба, на период в один месяц с 8 января по 7 февраля.

Согласно проекту базовой политики правительства, принятой в соответствии с объявлением о чрезвычайном положении, в течение этого периода рестораны попросят сократить часы работы до 20:00, а жителей – воздержаться от выхода из дома после 20:00 без необходимости.

Правительство стремится сократить количество выходящих на работу работников на 70%, однако не требует временного закрытия школ, вступительные экзамены в университеты и средние школы будут проводиться в соответствии с планом.

Ожидается, что 7 января правительство примет решение и опубликует объявление в штаб-квартире мер по борьбе с эпидемией после отчёта перед консультативным комитетом и парламентом, после чего премьер-министр Суга Ёсихидэ проведёт пресс-конференцию, рассказав о действиях правительства и том сотрудничестве, которого он ожидает от граждан.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 7 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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