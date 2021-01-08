В Японии программа поддержки туризма Go To Travel приостановлена до 7 февраля, бесплатно отменить резервацию можно до 17 января

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Министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Акабанэ объявил, что возобновление действия программы поддержки туризма GoTo Travel, приостановленной по всей стране до 11 января, будет отложено до 7 февраля.

Программа GoTo Travel была приостановлена по всей стране с 28 декабря по 11 января 2020 года, но с учётом объявления о чрезвычайном положении период приостановки будет продлён до 7 февраля.

Отмена уже сделанных заказов будет проводиться бесплатно до 17 января.

В связи с приостановкой программы в новогодний период правительство компенсировало гостиничным учреждениям 50% от стоимости проживания, на этот раз планирует выплатить 35%.

Министр также сообщил, что запросит железнодорожных операторов насколько возможно перенести время движения последних поездов на более раннее время.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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