В Японии программа поддержки туризма Go To Travel приостановлена до 7 февраля, бесплатно отменить резервацию можно до 17 января
НовостиОбщество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Акабанэ объявил, что возобновление действия программы поддержки туризма GoTo Travel, приостановленной по всей стране до 11 января, будет отложено до 7 февраля.
Программа GoTo Travel была приостановлена по всей стране с 28 декабря по 11 января 2020 года, но с учётом объявления о чрезвычайном положении период приостановки будет продлён до 7 февраля.
Отмена уже сделанных заказов будет проводиться бесплатно до 17 января.
В связи с приостановкой программы в новогодний период правительство компенсировало гостиничным учреждениям 50% от стоимости проживания, на этот раз планирует выплатить 35%.
Министр также сообщил, что запросит железнодорожных операторов насколько возможно перенести время движения последних поездов на более раннее время.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- В случае объявления чрезвычайного положения для региона Токио школы, скорее всего, не закроют
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения для Токио из-за роста заражений новым коронавирусом
- В Японии количество выявленных случаев заражений превышает 3000 шестой день подряд
- Японская компания планирует выпустить вакцину для 30 млн человек к концу 2021 года
- Япония определила третьего поставщика вакцины от нового коронавируса
- AstraZeneca сообщает об эффективности вакцины как для пожилых, так и для молодых людей
- Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для всех
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов