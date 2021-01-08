В Японии третий день регистрируются рекордные количества выявленных заражений; вслед за Токио в Осаке могут объявить чрезвычайное положение

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7 января число новых случаев заражения новым коронавирусом в Японии превысило 7500, рекордно высокие показатели регистрируются третий день подряд.

В Токио вновь рекордное число инфицированных за день, выявлено 2447 случаев заражения, из них 666 человек в возрасте от 20 до 29 лет и 552 человека в возрасте от 30 до 39 лет, то есть на младшие возрастные группы приходится около половины от общего числа.

В общей сложности 20 префектур обновили рекордные показатели, среди них 679 случаев выявлено в Канагаве, 460 в Сайтаме, 450 в Тиба – в этих префектурах и в Токио 7 января объявили о чрезвычайном положении, наибольшее число за время эпидемии зарегистрировано в Осаке, Айти, Фукуоке и других префектурах.

В связи с этой ситуацией губернатор префектуры Осака Ёсимура выразил намерение обратиться к правительству с просьбой об объявлении чрезвычайного положения.

После консультаций с префектурами Киото и Хёго решение будет принято на заседании штаб-квартиры мер по борьбе с эпидемией в префектуре Осака 8 января.

По всей стране 7 января число новых инфицированных достигло 7568 человек, что является самым высоким показателем третий день подряд.

Кроме того, число тяжелобольных людей по всей стране к 6-му числу увеличилось на 12 по сравнению с предыдущим днем ​​до рекордного уровня в 796 человек.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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