Очередное осложнение в японско-корейских отношениях: в Южной Корее суд обязал правительство Японии выплатить компенсацию бывшим «женщинам для утешения»
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В результате судебного процесса, в ходе которого бывшие корейские «женщины для утешения» требовали компенсации от правительства Японии, корейский суд приговорил правительство Японии к выплате компенсации.
В ходе этого судебного разбирательства 12 корейских бывших «женщин для утешения» требовали от японского правительства о возмещении ущерба в размере 100 миллионов вон на человека (около 9,5 миллионов йен).
Японское правительство не участвовало в судебном процессе, не признав иск из-за «свободы от суверенитета», нормы международного обычного права, согласно которому суверенные страны не могут быть ответчиками в иностранных судебных процессах.
8 января Центральный окружной суд Сеула заявил, что не признаёт свободы от суверенитета из-за антигуманных противоправных действий со стороны Японии, и обязал японское правительство выплатить в общей сложности 1,2 миллиарда вон (около 114 миллионов йен).
В случае окончательного признания решения, активы правительства Японии в Южной Корее могут быть арестованы.
Эксперты по Южной Корее обеспокоены тем, что это решение ухудшит отношения между Японией и Южной Кореей, которые пострадали из-за проблемы «принудительного труда».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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