В Японии правительство планирует оказать поддержку в размере 4,5 миллиона йен за больничную койку медучреждениям, принимающим пациентов с коронавирусом
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Для обеспечения новых мест для пациентов с новым коронавирусом на каждую больничную койку будет выделен фонд поддержки в размере 4,5 миллиона йен, как сказал министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Тамура. Эти деньги в размере до 19,5 миллионов йен будут передаваться медицинским учреждениям, которые недавно обеспечили места для новых пациентов с коронавирусом в округе Токио и трёх прилегающих префектурах, где было объявлено о чрезвычайном положении.
Кроме того, в префектурах, на которые не распространяется действие объявления чрезвычайного положения, при соблюдении определённых условий будет выплачено дополнительно 3 миллиона йен.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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