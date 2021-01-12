Правительство Японии рассматривает возможность введения штрафов за отказ от госпитализации при заражении
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На встрече между правительством и правящей и оппозиционной партиями в связи с эпидемией нового коронавируса правительство объявило, что рассматривает возможность введения наказаний для инфицированных лиц, которые не будут реагировать на меры госпитализации.
Правительство хочет внести законопроект о внесении поправок в Закон об инфекционных заболеваниях на парламентской сессии, собираемой 18 января, хотя некоторые представители правящих и оппозиционных партий проявляют осторожность.
Кроме того, в связи с пересмотром нового Закона о специальных мерах в связи с коронавирусом обсуждались вопросы компенсации предприятиям за сокращение часов их работы в рамках мер по борьбе с распространением инфекции, однако конкретное содержание мер наказания и размер штрафов, налагаемых на предприятия, не выполняющих предписания правительства, не указывались.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 8 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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