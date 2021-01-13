Правительство Японии объявит чрезвычайное положение для трёх префектур региона Кансай и рассматривает возможность объявления в префектурах Айти и Гифу

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Правительство решило 13 января объявить чрезвычайное положение в префектурах Осака, Киото и Хёго, которые выступили с таким предложением из-за распространения нового коронавируса.

Премьер-министр Суга во второй половине дня 12 января провёл координационную встречу с губернаторами Токио и трёх прилегающих префектур.

Правительство решило с 13 января объявить чрезвычайное положение в префектурах Осака, Киото и Хёго, где число инфицированных остаётся высоким, вслед за Токио и ближайшими префектурами, где оно было объявлено на прошлой неделе. Как и в случае столичного региона, объявление будет действовать до 7 февраля.

В отношении префектур Айти и Гифу, которые 12 января выступили с запросом, объявление будет сделано в течение недели. Будут обсуждаться дальнейшие меры, исходя из ситуации с инфекцией в каждом регионе, и рассмотрят возможности развития сотрудничества для улучшения ситуации.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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