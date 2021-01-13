В Японии пять дней подряд количество больных COVID-19 с тяжёлыми симптомами держится на уровне выше 800, 11 января – 881 человек, наибольшее за всё время эпидемии

Общество Здоровье

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Количество пациентов с тяжёлыми симптомами в Японии 11 января достигло наивысшей отметки в 881 человек, увеличившись по сравнению с предыдущим днём на 17, как сообщает Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, и держится на уровне выше 800 пятый день подряд.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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