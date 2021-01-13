В Японии из-за коронавируса зарегистрировано рекордное количество обращений за консультациями по поводу домашнего насилия
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Количество консультаций по поводу домашнего насилия в 2020 году выросло до рекордного уровня из-за самоизоляции, связанной с эпидемией нового коронавируса.
Как сообщила министр по вопросам гендерного равенства Хасимото, общее количество консультаций по поводу домашнего насилия между супругами с апреля по ноябрь 2020 года составило 132 355, что является самым высоким показателем за всю историю.
Примерно 80% консультировавшихся также жаловались на случаи жестокого обращения с детьми в возрасте до 18 лет, которые жили с ними.
Министр по вопросам гендерного равенства Хасимото заявила, что ввиду нового объявления чрезвычайного положения необходимо продолжать уделять пристальное внимание ситуации и усилить ответные меры.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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