Источником заражения в токийском метро мог быть кран в станционном туалете
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На линии токийского метро Тоэй-Оэдо выяснили, что причиной распространения нового коронавируса среди машинистов мог быть обычный кран в туалете.
На линии токийского метро Тоэй-Оэдо заразились 39 машинистов и других людей, и с 27 декабря 2020 года по 11 января 2021 года количество поездов сократилось примерно до 70% от нормального.
По данным Токийского столичного транспортного бюро, в ходе проведенного в декабре исследования медицинского центра вирус мог распространяться через краны с ручкой, которые открываются вручную, путём попадания на ручку слюны с рук после чистки зубов.
В связи с этим рекомендовали накрывать ручку крана бумагой, прежде чем прикасаться, и дезинфицировать руки и пальцы после использования.
В будущем компания также рассматривает возможность перехода на смеситель сенсорного типа, который пускает воду, когда к крану подносят руки.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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