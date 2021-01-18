В Японии провели мемориальные мероприятия в связи с 26-й годовщиной Великого землетрясения Хансин-Авадзи
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Прошло 26 лет со дня Великого землетрясения Хансин-Авадзи, в результате которого погибло 6434 человека.
В разных местах проводились мемориальные мероприятия с учётом мер против распространения нового коронавируса.
В 2021 году на панихиде по погибшим присутствовало меньше людей, чем обычно, минута молчания проводилась онлайн.
В районе Тюо города Кобе преф. Хёго зажгли фонари, установленные в форме надписи»: «Не сдавайтесь! 1.17».
Один человек, у которого погиб старший брат, сказал, что обычно он редко вспоминает о нём, но воспоминания приходят, когда он посещает это место. Женщина, мать которой пропала без вести, рассказывает, что с тех пор о ней ничего не известно, и это единственное место, где она может разделить с другими переживания, оно для неё как могила пропавшей матери.
В Кобе проводятся панихиды по 6434 погибших во время землетрясения.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 17 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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