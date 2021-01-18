Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что он, «честно говоря, озадачен» решением суда о выплате Японией компенсации бывшим «женщинам для утешения»

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на новогодней пресс-конференции сказал, что его, «честно говоря, озадачило» судебное решение в пользу бывших «женщин для утешения», которые требуют от правительства Японии выплатить компенсацию.

В ходе пресс-конференции президент Мун коснулся японско-корейского соглашения, которое утвердило решение проблемы «женщин для утешения» в 2015 году, сказав: «Я подтверждаю тот факт, что это официальное соглашение между двумя правительствами», и добавив, что способы решения необходимо обсудить с Японией.

Кроме того, в отношении обналичивания активов японских компаний в связи с проблемой принудительного труда он сказал, что «не считает это желательным для двусторонних отношений», и, хотя нужно получить и согласие истца, «необходимо искать дипломатическое решение».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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