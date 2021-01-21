В Японии идёт подготовка к вакцинации

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В Японии продолжается подготовка к вакцинации. Сообщают, что правительство планирует начать вакцинацию к концу февраля, и массовую широкую вакцинацию не ранее мая.

Планируется вакцинировать людей от 16 лет, вначале медработников, затем приоритет будет отдан пожилым людям в возрасте 65 лет и старше и людям с сопутствующими заболеваниями Премьер-министр Суга Ёсихидэ сказал, что начало вакцинации для всего населения запланировано примерно на май.

Правительство намерено обеспечить вакциной как можно большее количество желающих до летних Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио.

При этом высокопоставленный правительственный чиновник отметил разницу в состоянии здоровья у пожилых людей, сказав, что вопрос о приоритетах вакцинации будет рассмотрен более подробно.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 20 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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