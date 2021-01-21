Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ поздравил президента Байдена в Twitter

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Премьер-министр Суга Ёсихидэ поздравил президента Байдена в Twitter.

Премьер-министр Суга написал на японском и английском языках: «Поздравляю с инаугурацией. Япония и Соединённые Штаты являются союзниками, которые связаны прочными узами и разделяющими универсальные ценности. Я буду рад работать в сотрудничестве с президентом Байденом».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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