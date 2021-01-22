Курс новой власти США: какой будет стратегия японско-американских отношений? Начало работы администрации Байдена

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Какие изменения произойдут в отношениях Японии и Соединенных Штатов Америки со вступлением Джо Байдена в должность президента США?

В то время как, с одной стороны, большинство тех, кто близок к политическим кругам, подчеркивают: «Альянс Японии и США не поколеблется и при администрации Байдена», вместе с тем особое внимание уделяется тому, какие изменения вызовет в международной обстановке смена курса, которым следовал прежний президент Дональд Трамп.

В том, что касается японо-американских отношений, источники, связанные с политическими кругами, с одной стороны, отмечая: «Иметь с ним дело будет определенно проще, чем с Трампом, который может внезапно заявить что угодно», вместе с тем склонны обращать самое пристальное внимание на отношения с Китаем: «Положение Японии изменится в зависимости от того, какие перемены произойдут в американо-китайских отношениях».

В том, что касается проблемы похищенных в Северную Корею японцев, с большой вероятностью надвигаются перемены стратегии в зависимости от того, какой курс изберет Байден, который, как полагают, отрицательно относится к прямым переговорам с Ким Чен Ыном.

В отношении визита в Соединенные Штаты премьер-министра Суги Ёсихидэ утверждают: «Поскольку Байден отдает приоритет смене порядка внутри страны, в феврале такой визит представляется затруднительным» – скорее, сначала США посетит министр иностранных дел Мотэги Тосимицу, который и подготовит условия для проведения встречи на высшем уровне.

Что же касается первой прямой беседы по телефону, в политическом руководстве дают понять, что разговор будет носить практический характер: «В целом это будет обсуждение основных тем в отношениях Японии и США».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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