Президент МОК Томас Бах отрицает возможность отмены или переноса Олимпийских игр
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Томас Бах, председатель Международного олимпийского комитета, на вопрос о возможности отмены или переноса летних Олимпийских игро в Токио сказал представителям Kyodo News: «На данный момент нет причин для того, чтобы Игры не открылись в июле».
Он добавил: «Альтернативы нет. Мы приложим все силы, чтобы добиться успеха в безопасном проведении соревнований», и подчеркнул, что в настоящее время нет планов откладывать или отменять турнир.
Бах также сказал: «Приоритетом является безопасность. Для безопасности мы пойдём на всё», – сказал он, оставив место для допущений о проведении мероприятий с ограниченным количеством зрителей.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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