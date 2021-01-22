Президент МОК Томас Бах отрицает возможность отмены или переноса Олимпийских игр

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Томас Бах, председатель Международного олимпийского комитета, на вопрос о возможности отмены или переноса летних Олимпийских игро в Токио сказал представителям Kyodo News: «На данный момент нет причин для того, чтобы Игры не открылись в июле».

Он добавил: «Альтернативы нет. Мы приложим все силы, чтобы добиться успеха в безопасном проведении соревнований», и подчеркнул, что в настоящее время нет планов откладывать или отменять турнир.

Бах также сказал: «Приоритетом является безопасность. Для безопасности мы пойдём на всё», – сказал он, оставив место для допущений о проведении мероприятий с ограниченным количеством зрителей.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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