Семейная пара переслала в Японию из Таиланда стимуляторы в контейнерах для воска для волос

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Семейная пара из префектуры Гумма была арестована по подозрению в контрабанде около 8 кг стимуляторов из Таиланда.

4 января Хосино Кэн (42 года) и его жена Саки (29 лет) подозреваются в отправке около 8 кг стимуляторов в контейнерах для воска для волос по международной почте из Таиланда с целью контрабанды и получения прибыли.

Розничная цена вещества составляет 515 млн йен, это примерно 260 000 доз.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 23 января. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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